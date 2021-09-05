العقوري يبحث مع وفد أمريكي تعزيز الاستثمار وفرص العمل

أكد رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب، يوسف العقوري، اليوم أهمية فتح الأبواب أمام الاستثمارات الأجنبية، ومنح التسهيلات المطلوبة للعمل في البلاد وخلق فرص عمل للشباب بهدف تعزيز الاستقرار.

جاء ذلك خلال لقاء جمع العقوري بوفد تجاري ضم مستثمرين يمثلون شركات أمريكية في مجال الإنشاءات والاتصالات والصحة، هذا وقد بحث الجانبان احتياجات السوق الليبي وفرص الاستثمار في ليبيا.

بدوره أبدى الوفد الأمريكي اهتمامه بدراسة الفرص الاستثمارية في ليبيا، مؤكدين إدراكهم للفرص الاستثمار الكبيرة في البلاد في شتى المجالات.

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