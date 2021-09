العنوان –ليبيا قالت، شركة الواحة للنفط، إن إدارة العمليات الهندسية التابعة لها، تمكنت من السيطرة على تسرّب طرأ في أحد الخطوط النفطية، قياس 32 إنش، بين حقلي السماح والظهرة. وتابعت الشركة، في بيان لها عبر صفحتها بـ فيسبوك، أن فرق الصيانة تمكنت من صيانة الخط الرابط بين حقلي السماح والظهرة،…

