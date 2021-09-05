امغيب يعلق على مطالبات وزيرة الثقافة بفتح مراكز ثقافية تركية في المدن الليبية

ليبيا – علق عضو مجلس النواب سعيد امغيب على مطالبات وزيرة الثقافة بحكومة الوحدة الوطنية بفتح مراكز ثقافية تركية في المدن الليبية.

امغيب قال في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “يبدو أن الوزيرة تريد أن يتعلم شبابنا ثقافة زواج المثليين والعشق الحرام والسفور والتبرج والانحلال والانحطاط والخيانة، خيانة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها والأخ لأخيه والابن لأبيه وعمه”.

وتابع: “تريد أن نتعلم الخرافة والدجل والتوسل بالأموات والتعبد بالقبور، وتريد أن تنشر بيننا ثقافة الأتراك في سفك الدماء والظلم وسلب أموال الناس بالباطل”.

كما أردف: “الوزيرة الجاهلة بالثقافات يبدو أنها نست أو تناست أننا شعب مسلم يعتز بثقافته العربية الإسلامية، باختصار الوزيرة التي أقسم أنها لا تعرف شيئًا عن الثقافة التركية، ولم تقرأ كتابًا واحدًا عن تاريخ الأتراك، تريد أن نتعلم ثقافة الخوازيق”، بحسب قوله.

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