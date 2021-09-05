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“اليونيسف ” تدشن بئري مياه في صرمان

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دشنت منظمة اليونيسف في ليبيا بئرين للمياه العذبة في بلدية صرمان الواقعة غرب البلاد لدعم زيادة وتغطية مياه الشرب في البلدية

وأكدت المنظمة عبر تغريدة لها على تويتر أن المشروع جاء بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية وبدعم من الاتحاد الأوروبي والصندوق الائتماني الإفريقي وأضافت أن البئرين سيوفران الماء الآمن والنظيف لنحو 2000 فرد بمن فيهم الأطفال

يذكر أن المنظمة الدولية المعنية بالطفولة تنفذ عددا من المشاريع بالشراكة مع مؤسسات حكومية وأهلية ليبية لتحسين الوضع المعيشي والإنساني للأطفال في البلاد

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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