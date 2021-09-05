“اليونيسف ” تدشن بئري مياه في صرمان

دشنت منظمة اليونيسف في ليبيا بئرين للمياه العذبة في بلدية صرمان الواقعة غرب البلاد لدعم زيادة وتغطية مياه الشرب في البلدية

وأكدت المنظمة عبر تغريدة لها على تويتر أن المشروع جاء بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية وبدعم من الاتحاد الأوروبي والصندوق الائتماني الإفريقي وأضافت أن البئرين سيوفران الماء الآمن والنظيف لنحو 2000 فرد بمن فيهم الأطفال

يذكر أن المنظمة الدولية المعنية بالطفولة تنفذ عددا من المشاريع بالشراكة مع مؤسسات حكومية وأهلية ليبية لتحسين الوضع المعيشي والإنساني للأطفال في البلاد

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