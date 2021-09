العنوان-لواندا يواصل المنتخب الوطني لكرة القدم حصصه التدريبية لليوم الثاني على التوالي في العاصمة الأنغولية لواندا تحت قيادة المدرب الإسباني خافير كلمنتي، استعدادا لخوض اللقاء الثاني من تصفيات المجموعة السادسة للمنتخبات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العام 2022. وستجرى المواجهة، يوم الثلاثاء المقبل، حيث يطمح المنتخب إلى العودة من خارج قواعده…

