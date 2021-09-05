مفوضية الانتخابات تطلق المرحلة الثانية من مشروع توعية المراقبين

أطلقت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الأحد المرحلة الثانية من مشروعها الذي يهدف لتوعية وتطوير أداء المراقبين في منظمات المجتمع المدني في ليبيا.

وبحسب الصفحة الرسمية للمفوضية فإن المرحلة الثانية من المشروع تستهدف يوم الأحد مكاتب الإدارة الانتخابية في كل من طرابلس وسبها، بينما تستهدف يوم الاثنين مكتب بنغازي، وذلك من أجل توعية 20 مراقبا من 10 منظمات بواقع مراقبين اثنين لكل منظمة في كل دورة وتعريفهم بمفهوم المراقبة على الانتخابات، وأهميتها، وواجبات المراقب وإجراءات الاقتراع ومعايير العملية الانتخابية.

وأوضحت الصفحة الرسمية بأن هذا المشروع يأتي في إطار استعدادات المفوضية لانتخابات 24 ديسمبر القادمة وهو ما سينعكس بشكل إيجابي ويساعد في نجاحها.

يشار إلى أن البرنامج الذي أقيم بمقر المفوضية بطرابلس وبإشراف وتدريب قسمي العمليات الخارجية والتدريب ويتّبع الأسلوب الهرمي في التوعية، قد أنجزت المرحلة الأولى منه بتاريخ 18 و19 من شهر أغسطس الماضي بتوعية 3 مدربين من مكاتب الإدارة الانتخابية في مدن طرابلس وبنغازي وسبها.

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