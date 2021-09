العنوان-بنغازي اتفق، اليوم الأحد في بنغازي، على إنشاء مهرجان فني ثقافي، يحمل عنوان “أيام بنغازي الفنية الثقافية”، كما جرى الاتفاق على إطلاق مهرجان آخر، يحمل اسم “مهرجان برنيتشي للمونو دراما” في شهر نوفمبر القادم. جاء ذلك، في اجتماع، عقده حمزه بليبلو رئيس قسم المسرح والفنون بمكتب الثقافة والتنمية المعرفية بنغازي…

The post إطلاق مهرجانين ثقافيين في بنغازي appeared first on صحيفة العنوان الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية