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التيجاني يطلع على الأوضاع الأمنية داخل منطقة زمزم وضواحيها وسير العملية الأمنية

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – اجتمع وزير الداخلية خالد التيجاني السبت برئيس اللجنة التسييرية لمنطقة زمزم وضواحيها مختار بلقاسم مختار.

الاجتماع تناول وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة استعراض الأوضاع الأمنية داخل منطقة زمزم وضواحيها، وكذلك سير العملية الأمنية والمشاكل والعراقيل التي تواجه سير العمل وإيجاد الحلول لها.

واستمع التيجاني لشروح وافية من قبل “مختار بلقاسم” حول آخر المستجدات الأمنية بمنطقة زمزم، وما تعانيه المنطقة من مشاكل.

وأكد التيجاني على أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بكافة المناطق على مستوى التراب الليبي، وتذليل العقابات أمام الأجهزة الأمنية، لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

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