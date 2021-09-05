محكمة مصرية: أحكام بالإعدام والمؤبد والمشدد لمتهمين في قضية “داعش ليبيا”

قضت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم “طرَّة” في العاصمة المصرية القاهرة، بإعدام 3 متهمين، والسجن المؤبد لـ3 آخرين، و4 متهمين، والسجن المشدد لمدة 15 عاماً لـ4 آخرين أدينوا بالانضمام لداعش، وقضايا أخرى بينها خطف مواطنين مصريين وتعذيبهم، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”داعش ليبيا”.

وواجه المحكومين بالإعدام والسجن المؤبد، تهم الانضمام لداعش واختطاف مواطنين مصريين في ليبيا سنة 2017 وتعذيبهم، بغية الحصول على فدية مالية.

وكشفت تحريات النيابة المصرية، اضطلاع المتهم الأول -مصري الجنسية- بالعمل فى مجال الهجرة غير القانونية، بالاتفاق مع بعض عناصر قائمة على تسلل المهاجرين عبر ليبيا الشرقية، وتخابره مع إرهابيين داعش، لإمدادهم بالمعلومات من داخل البلاد بشأن المصريين المسافرين والمقيمين في ليبيا.

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