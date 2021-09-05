رئيس حكومة الوحدة الوطنية يُطلق رسميًا مبادرته لدعم الزواج

طرابلس 05 سبتمبر 2021 (وال)- أطلق رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مساء اليوم الأحد، مبادرته التي أعلن عنها في وقت سابق لدعم الزواج.

هذا وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بقاعة المؤتمرات الصحفية بديوان رئاسة الوزراء بالخصوص، بحضور وزير الشباب فتح الله الزني، ومدير صندوق الدعم والزواج، وعدد من وزراء ومسئولي الحكومة.

وبهذا تم الشروع فعليًا في تلقي طلبات الشباب، للحصول على هذا الدعم إلكترونيًا عبر تطبيق وموقع حكومتنا، وتم تقدير القيمة نحو “40” ألف دينار ليبي للزوجين بواقع “20” ألف لكل طرف. (وال) م ب/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال