الساعدي القذافي طليقا إلى تركيا ومنها إلى القاهرة

أُطلق، مساء اليوم الأحد، الساعدي معمر القذافي من محبسه في طرابلس بناء على أمر صادر من مكتب النائب العام، على ما أفادت مصادر متطابقة.

وقال مصدر حكومي في تصريح إلى «بوابة الوسط» إنه يجري بالفعل إنهاء إجراءات إطلاق الساعدي القذافي، مرجحًا أنه قد يتوجه إلى تركيا «لو لم يحدث تعديل أو تغيير في الترتيبات».

وأوضح المصدر أن «هناك أحكامًا قضائية بالإفراج» عن الساعدي القذافي؛ لكنه رجح أيضًا أن يكون القرار نابعًا من رغبة الحكومة في تنفيذ الحكم القضائي لأنه «مرتبط بالتطورات المتلاحقة في ملف المصالحة الوطنية».

ولم تعلن أي جهة رسمية أو قضائية ليبية عن إطلاق الساعدي القذافي. فيما أشارت مصادر أخرى إلى أن المحطة القادمة للساعدي بعد تركيا ستكون مصر حيث تقيم والدته.

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