السويح: عدم إشراك البرلمان لمجلس الدولة أعطى الفرصة والمساحة للحكومة للخروج عن السياق

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 علي السويح إن هناك جدلًا دائمًا حول حضور عبد الحميد الدبيبة أو عدم حضوره لجلسة المساءلة التي دعا لها البرلمان.

السويح تساءل خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا بانوراما” السبت وتابعته صحيفة المرصد، بالقول: “كيف يريد مجلس النواب أن ينظم حكومة وهو لم ينظم عمله؟”، وأردف: ” مسائلة على ماذا؟ كان هناك مماطلة لـ 4 شهور على عملية الميزانية وكان المفروض هناك ضوابط وتم التصويت حينها بعد وضع الضوابط والملاحظات سواء من مجلسي الدولة أو النواب”.

وأضاف: “واستمعنا من بعض الأخوة أنها ملاحظات مهمة وقيمة ومن ضمنها الرقم العالي في الميزانية، الحكومة هذه مفروض أن توصلنا لانتخابات في 24 من ديسمبر وأن تقوم بتوحيد المؤسسة الأمنية وتحقيق الأمن في كل ليبيا”.

وأكد على أن الحكومة تستطيع فعل ما تريد طالما أن النواب في المجلس لا يريدون تفعيل الاتفاق السياسي وما جاء في الصخيرات، مشيرًا إلى أن الآلية لمناقضة الحكومة هو الاتفاق السياسي الذي ينظم عمل الحكومة وكيفية متابعة عملها.

كما لفت إلى موضوع الميزانية، وأنه إن كانت الحكومة ملتزمة بالوصول لانتخابات وتحقيق خطوة متقدمة في الأمن وتكون لجنة 5+5 لها دور كبير جدًا في توحيد المؤسسة العسكرية، كان يجب عليها أن تكون الميزانية في حدود هذه الأهداف وليست أكبر.

وتابع: “عدم إشراك مجلس النواب لمجلس الدولة أعطى الفرصة والمساحة للحكومة للخروج عن السياق ولعدم تطبيق الاتفاق السياسي بحذافيره، وبالذات في عملية متابعة الحكومة أعطى للحكومة وحتى المجلس الرئاسي السابق يصول ويجول وتجاوز مجلس النواب، لا توجد ضوابط حقيقية للمجلس الرئاسي للسيطرة عليه في الهدف الذي جاء من أجله”.

ورأى أن مجلس النواب يتجنب التعامل مع مجلس الدولة وفق الاتفاق السياسي في توجيه الحكومة والتعامل معها ومراقبتها في كل الأمور التي تقوم بها، وهذه نتيجة طبيعية، وفقًا لقوله.

وأردف: “شركة الكهرباء عندما يكون مجلس الإدارة للآن فاشلًا والحكومة تتفرج على الفشل ولم تتغير والمشكلة الأكبر من يأتي على قيادة الشركة ليس منها وهذه مشكلة، إذا كان لا يوجد متابعة حقيقية ومفروض من حكومة الدبيبة أن الملف الأكبر والذي يأخذ الوقت الأطول ملفان أو ثلاثة ملفات الكهرباء والـ 5+5 وملف تحقيق التقارب ما بين مناطق ليبيا، لو أنه ركز على الدبيبة لكان له تأثير إيجابي في الرأي العام”.

السويح نوّه إلى أن شركة الكهرباء ورغم الأموال التي صرفت عليها لم تقم بواجبها، ولم يتم الخروج بتقرير مفصل عن هذا الأداء.

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