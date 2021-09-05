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“النواب” يستنكر اشتباكات طرابلس ويدعو لإصلاح القطاع الأمني

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استنكر رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب سليمان الحراري المواجهات المسلحة التي شهدتها مدينة طرابلس يوم الجمعة الماضية معتبرا هذا التصعيد تهديدا لحياة المدنيين وممتلكاتهم

وأضاف الحراري أن هذه الاشتباكات ترسل رسائل سلبية عن الوضع الأمني في العاصمة بعد أشهر من الاستقرار النسبي داعيا إلى الوقف الفوري لأي أعمال عدائية وتحشيدات عسكرية وضمان حماية المدنيين والمؤسسات الحكومية وفق الموقع الرسمي للمجلس على الإنترنت.

مؤكدا في السياق نفسه على ضرورة أن تتابع الحكومة التحقيقات الجارية لتوضيح ملابسات ما حدث وكشف المسؤولين عن اندلاع تلك الاشتباكات، مشيراً إلى أهمية العمل على إصلاح القطاع الأمني ووضع السلاح تحت سيطرة الدولة.

يذكر أن مدينة طرابلس شهدت اشتباكات مسلحة بين اللواء 444 قتال وجهاز دعم الاستقرار في منطقة صلاح الدين مما أدى لوقوع قتلى وجرحى.

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قناة 218 الليبية

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