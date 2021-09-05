القطراني يبحث مشاكل التي أدت إلى تعليق العمل بفروع ومكاتب وزارة الخارجية شرقي البلاد

بنغازي 05 سبتمبر 2021 (وال)- عقد النائب الأول لرئيس الحكومة السيد حسين عطية القطراني اليوم الأحد، اجتماعًا موسعًا ضم دبلوماسيي وموظفي وزارة الخارجية والتعاون الدولي بمدينة بنغازي.

هذا وتم خلال الاجتماع مناقشة الأسباب التي أدت إلى تعليق العمل بفروع ومكاتب الوزارة شرق البلاد، والاستماع إلى الشكاوى المقدمة من قبل موظفي القطاع.

وأكد السيد حسين عطية القطراني أنه وفقًا للاتفاق السياسي، فإن العدالة وتكافؤ الفرص بين موظفي دواوين “المؤقتة والوفاق”؛ هي من أهم النقاط التي ترتكز عليها الحكومة، بهدف توحيد مؤسسات الدولة.

وأوضح القطراني أنه سيعمل مع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش ولجنة الخارجية بمجلس النواب بشكل جدي، وذلك لمعالجة كافة الأسباب التي أدت إلى تعليق العمل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المطالب، وفقًا لصحيح القانون ووفقًا للوائح المنظمة للعمل الدبلوماسي والقنصلي. (وال) م ب/ ر ت

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