بن شرادة: الاشتباكات بصلاح الدين جاءت إثر صراع على النفوذ في العاصمة

قال عضو ما يسمى “المجلس الأعلى للدولة”، سعد بن شرادة، إن الاشتباكات التي وقعت في العاصمة خلال الأيام الماضية لا ترتبط بمسار تعطيل الانتخابات.

بن شرادة، وفي تصريات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أوضح أن الاشتباكات جاءت إثر صراع على النفوذ في العاصمة، والتي تتجدد بين الحين والآخر من أجل بسط النفوذ.

وأوضح أن التعطيل الحالي بشأن عملية الانتخابات مسؤول عنه مجلس النواب والأعلى للدولة ولجنة الحوار، وأن كل هذه الأجسام لم تضع أي تفاصيل أو تتفق على خطوات جادة بشأن العملية الانتخابية.

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