بعد نقل الساعدي القذّافي إلى الخارج.. المستشار النعمي: ‘ما هكذا تطبق القوانين’

علق المستشار مصطفي النعمي عن أخبار الإفراج عن الساعدي معمّر القذّافي بعد سنوات من الاعتقال وأحكام البراءة قائلا: ” سبحان الله ما هكذا تطبق القوانين”.

وأضاف النعمي في منشور على صفحته في الفايسبوك قائلا: “الإفراج عن المحكوم عليه بالبراءة بعد مضي عدة سنوات بالسجن ظلما بالبرغم من صدور حكم نهائي وبات ببراءته وما أدراك ما الإفراج عنه ونقله بواسطة طائرة إلي خارج وطنه لتركيا بدلا من منحه حق اختيار مكان إقامته”

وأشار المستشار إلى أن هذا “يعد ذلك انتهاك لحق من حقوقه الأساسية وهو حق في العيش داخل وطنه أو منحه حرية التوجه لأي مكان يختاره لا أن ينقل إلي دولة لا يرغبها مما يجعله يعيش بعيدا عن أسرته وموطنه الحقيقي”.

متسائلا: “لماذا لا يسمح له بالتوجه الي حيث تقيم أسرته وأطفاله إلا هم في أمس الحاجة إليه؟” من الإفراج إلي الإقامة الجبرية خارج وطنه”