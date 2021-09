العنوان_القاهرة قضت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم “طرَّة” في العاصمة المصرية القاهرة، بإعدام 3 متهمين، والسجن المؤبد لـ3 آخرين، و4 متهمين، والسجن المشدد لمدة 15 عاماً لـ4 آخرين أدينوا بالانضمام لداعش، وقضايا أخرى بينها خطف مواطنين مصريين وتعذيبهم، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”داعش ليبيا”. وواجه المحكومين بالإعدام والسجن المؤبد،…

