الخارجية تبحث مبادرة استقرار ليبيا مع “يان كوبيش”

بحثت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش سعي ليبيا لتنظيم ورئاسة المؤتمر الدولي المتعلق بمبادرة استقرار ليبيا مع المبعوث الأممي يان كوبيش أوائل الشهر القادم

جاء ذلك في لقاء جمعهما في مقر الخارجية بالعاصمة طرابلس وفق الحساب الرسمي للوزارة على الفيسبوك وقد أكدت من خلاله المنقوش عزم بلادها تنظيم المؤتمر الذي عدته أول مبادرة ليبية خالصة تهدف إلى وضع الآليات العملية الخاصة، بتنفيذ مخرجات مؤتمري برلين1 و2 وصولا إلى الاستحقاق الانتخابي القادم، والمقرر نهاية ديسمبر القادم

في السياق نفسه؛ أبدى كوبيش ترحيبه بمخرجات الاجتماع الوزاري التشاوي لدول جوار ليبيا، والذي احتضنته الجزائر مؤخرا كما عبر الجانبان عن تفاؤلهما بما توصلت إليه اللجنة العسكرية المشتركة معربين عن أملهما في أن تتوج هذه اللجنة أعمالها في إعادة توحيد الجيش الليبي

يذكر أن حكومة الوحدة الوطنية تسعى لحشد دعم دولي لمؤتمر مبادرة استقرار ليبيا الذي تسعى من خلاله لتنفيذ مخرجات مؤتمري برلين

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية