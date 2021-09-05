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الخارجية تبحث مبادرة استقرار ليبيا مع “يان كوبيش”

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحثت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش سعي ليبيا لتنظيم ورئاسة المؤتمر الدولي المتعلق بمبادرة استقرار ليبيا مع المبعوث الأممي يان كوبيش أوائل الشهر القادم

جاء ذلك في لقاء جمعهما في مقر الخارجية بالعاصمة طرابلس وفق الحساب الرسمي للوزارة على الفيسبوك وقد أكدت من خلاله المنقوش عزم بلادها تنظيم المؤتمر الذي عدته أول مبادرة ليبية خالصة تهدف إلى وضع الآليات العملية الخاصة، بتنفيذ مخرجات مؤتمري برلين1 و2 وصولا إلى الاستحقاق الانتخابي القادم، والمقرر نهاية ديسمبر القادم

في السياق نفسه؛ أبدى كوبيش ترحيبه بمخرجات الاجتماع الوزاري التشاوي لدول جوار ليبيا، والذي احتضنته الجزائر مؤخرا كما عبر الجانبان عن تفاؤلهما بما توصلت إليه اللجنة العسكرية المشتركة معربين عن أملهما في أن تتوج هذه اللجنة أعمالها في إعادة توحيد الجيش الليبي

يذكر أن حكومة الوحدة الوطنية تسعى لحشد دعم دولي لمؤتمر مبادرة استقرار ليبيا الذي تسعى من خلاله لتنفيذ مخرجات مؤتمري برلين

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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