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” الكهرباء ” تعلن تضرر خطوط نقل الطاقة جراء الاشتباكات

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن انقطاع التيار الكهربائي عن بعض مناطق جنوب طرابلس الممتدة من الهضبة حتى منطقة الخلة؛ نتيجة اشتباكات الجمعة، فيما لا تزال فرق الصيانة تعمل جاهدة على إرجاع التغذية للمناطق التي انقطعت عنها الكهرباء

وأكدت الشركة إصابة دوائر نقل الطاقة الهضبة والتكبالي وسيدي حسين جهد 220 ك.ف، وفق بيان لها نشر على حسابها في الفيسبوك، بالإضافة لعطب بكوابل القدرة جهد 30 ك.ف المغذية لمحطتي الأكاديمية واليرموك جهد 30 ك.ف، مما اضطر الشركة إلى القيام بأعمال الاختبارات والحفر لإجراء الصيانات اللازمة

يذكر أن مناطق جنوبي طرابلس قد شهدت الجمعة اشتباكات مسلحة أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المناطق المحيطة بالمواجهات، بالإضافة لأضرار مادية لحقت بالممتلكات العامة والخاصة

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قناة 218 الليبية

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