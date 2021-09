العنوان-طرابلس لمّح، نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، اليوم الإثنين، إلى تأكيد إطلاق سراح الساعدي معمر القذافي، وذلك من خلال إشادته بجهود مؤسسة القضاء ووزارة العدل فيما يتعلق بأوضاع السجناء من أجل تعزيز فرص تحقيق السلام الدائم في البلاد. وفي، تغريدة على تويتر، قال اللافي: “نشيد بمؤسسة القضاء وبالجهود التي…

