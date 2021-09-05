مصادر لـ218 تؤكد إخلاء المرتزقة السوريين من معسكر اليرموك

كشف مصدر لـ218 إخلاء معسكر اليرموك الواقع في منطقة صلاح الدين جنوب العاصمة طرابلس من المرتزقة السوريين الموالين لتركيا، واستلامه من قبل قوة مكافحة الإرهاب فيما يبدو أنه نتاج تفاهمات للتهدئة في المنطقة

وتأتي عملية الإخلاء بعد48 ساعة من اشتباكات عنيفة جرت في المنطقة بين اللواء 444 قتال وجهاز دعم الاستقرار، على خلفية اتهامات آمر المنطقة العسكرية طرابلس اللواء عبد الباسط مروان لقيادة اللواء بضم عناصر غير عسكرية في إشارة ضمنية للاستعانة بالمرتزقة السوريين في عملياته

و كان معسكر اليرموك قد شهد احتجاجات قادها مرتزقة سوريون من فصيليْ صقور الشمال وفرقة المعتصم طالبوا خلالها بدفع مرتباتهم المتأخرة منذ أشهر الأمر الذي دفع اللواء 444 إلى التدخل واعتقال قادة فصائل المرتزقة بحسب معلومات حصلت عليها 218

جدير بالذكر أن المرتزقة السوريين والذين يبلغ عددهم 10 آلاف مرتزق حسب بيانات غير رسمية يتخذون من المعسكرات والثكنات جنوب العاصمة طرابلس مقرا لهم، وهي المنطقة الخاضعة لنفوذ اللواء 444 قتال، وسط غياب بوادر حقيقية لإجلائهم خارج البلاد في ظل رفض السلطات التركية اعتبارهم قوات أجنبية.

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