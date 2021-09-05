فركاش: رأينا أيضا انسدادا واضحا في ملتقى الحوار السياسي في الوصول إلى قاعدة دستورية

قال المحلل السياسي الليبي، فرج فركاش، إن الولايات المتحدة الأميركية تتخوف من أن الاستقرار في ليبيا لن يتحقق.

فركاش، وفي تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية، أوضح أن “هذه القوانين الآن أصبحت بين شد وجذب، ورأينا محاولة المستشار عقيلة صالح احتكار صياغة وسن هذه القوانين بعيداً عن مجلس الدولة كما ينص الاتفاق السياسي في المادة 23 وكما تنص خارطة الطريق في المادة الرابعة ، وبعيدا أيضا عن ملتقى الحوار السياسي الذي تنص فيه خارطة الطريق على أن سن مثل هذه القوانين يؤول إليه في حال فشل المجلسين في التوافق”، بحسب قوله.

وتابع “لكن في المقابل، رأينا أيضا انسدادا واضحا في ملتقى الحوار السياسي في الوصول إلى قاعدة دستورية، وسنرى إن كان هذا سيتحقق في الاجتماع القادم المزمع عقده في منتصف هذا الشهر”.

واعتبر فركاش أن “كل الزيارات الخارجية الحالية للمستشار عقيلة صالح تعتبر، نوعا ما، عبثية، لأن التركيز على العمل يجب أن يكون في الداخل، وإن كانت هناك نية صادقة في عقد الانتخابات في موعدها، فعلى البرلمان أن يكون في انعقاد دائم بدلا من مضيعة الوقت سواء في زيارات خارجية أو في مناقشة أمور جانبية مثل موضوع استجواب حكومة بدون ميزانية واضحة، والتهديد بسحب الثقة منها في هذا الوقت الحساس، والذي يتطلب موافقة وتصويت 120 من النواب حسب المادة 30 من الإعلان الدستوري”، بحسب قوله.

وأضاف فركاش أن “المستشار عقيلة يعلم أن الحكومة تم تعيين الكثير من وزرائها ووكلائها بتزكيات من أعضاء البرلمان أنفسهم ، وأن سحب الثقة منها يتطلب أيضا توافقا مع مجلس الدولة وفق الاتفاق السياسي، وهذا حاليا صعب المنال”، مضيفاً أن “ذلك نتيجته سواء بقصد أو بغير قصد ستكون هي تعطيل الوصول إلى الانتخابات في موعدها”، بحسب قوله.

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