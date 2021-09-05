حكومة الوحدة الوطنية: الساعدي القذّافي تسلمته عائلته وفقا للإجراءات القانونية

قالت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، بإن الإفراج عن الساعدي القذافي تم اليوم بالتعاون بين مكتب النائب العام وجهاز الردع وقد تسلمته عائلتهه.

وقالت الحكومة، في بيان لها، في وقت مبكر من صباح اليوم الإثنين أنّه: ” تنفيذا لأحكام القضاء النافذة، أفرج اليوم عن الموقوف الساعدي معمر القذافي بعد عامين من قرار الإفراج عنه بالتعاون مع مكتب النائب العام وجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وقد تسلمته عائلته وفقا للإجراءات القانونية“.

وأكدت الحكومة في بيانها “التزامها بما تعهدت به بالعمل على الإفراج عن جميع السجناء ممن تقضي أوضاعه القانونية ذلك دون استثناء”.

وتابع البيان أن الحكومة “تأمل في أن تكون مثل هذه الجهود تصب في مسار المصالحة الوطنية الشاملة والتي أساسها إنفاذ القانون واحترامه”، بحسب تعبيره.