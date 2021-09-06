المركز الوطني يطلق حملة التطعيمات بالمؤسسات التعليمية

أطلق المركز الوطني لمكافحة الأمراض حملة التطعيم ضد فيروس كورونا داخل المؤسسات التعليمية.

وأكد مدير عام المركز حيدر السائح شمول التطعيمات كافة المؤسسات العاملة في البلاد عقب تدشين الحملة التي تلقى خلالها وزير التعليم موسى المقريف الجرعة الأولى وفق بيان المركز على حسابه في الفيسبوك، والذي دعا المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بأخذ اللقاح، مشددا على أن كل الطعوم آمنة وذات فاعلية كبيرة في التقليل من خطر الإصابة بفيروس كورونا

يذكر أن المركز الوطني أطلق حملة استثنائية للتطعيم ضد فيروس كورونا بعد تزايد حالات الإصابة بالفيروس حيث نجح المركز في تجاوز المليون ملقح وفق خطط للوصول إلى 5 ملايين ملقح.

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