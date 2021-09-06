أتويجر: البعثة الأممية لها دور رئيسي في فشل ليبيا وهذه الأزمات المستمرة

قال مقرر عام الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، رمضان أتويجر، إن “عدم التوصل إلى قاعدة دستورية كان أمرا متوقعا وحتميا حتى قبل تصويت لجنة الحوار بسويسرا على الحكومة، وكنت قد اقترحت على البعثة التصويت على القاعدة الدستورية قبل التصويت على تشكيل الحكومة في الحوار، أو التصويت عليهما في وقت واحد، إلا أنهم لم يصغوا لما نقول”.

واتهم أتويجر في حديث مع وكالة “سبوتنيك” الروسية، “البعثة الأممية بأن لها دور رئيسي في فشل ليبيا وهذه الأزمات المستمرة”.

وأضاف: “صرحت منذ تحديد البعثة لموعد الانتخابات العامة دون الاتفاق على القاعدة الدستورية إن ما حدث ما هو إلا لذر الرماد في العيون، وها قد وصلنا لما توقعناه سابقا، 24 ديسمبر قد اقترب، وللأسف لا انتخابات في ظل الصراعات الدولية والمحلية للسيطرة على ليبيا”.

وأوضح مقرر عام الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور أن “عدم اتفاق الدول على إخراج قواتها من ليبيا، أو عدم اتفاقهم على تقاسم المصالح بينهم وبين الدولة الليبية، وفق مبدأ تبادل المصالح واحترام سيادة الدول، قد يشجع هذه الدول لتشجيع أطراف ليبية لمهاجمة أطراف دولية، وتقديم الدعم اللوجستي لها للقيام بذلك، كما هو حاصل في العراق وحصل فيما سبق في أفغانستان”.

ورأى أتويجر أن “ليس أمام الحكومة ومجلس النواب إلا الاتفاق والوفاق بينهما لإنقاذ البلد مما هو متوقع”.

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