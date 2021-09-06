وزير ليبي لـ«الشرق الأوسط»: الانتخابات قد تجرى بشكل تدريجي

أعرب وزير المالية الليبي الدكتور خالد المبروك عن أمله في أن تتم الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها، إلا أنه عبر عن خشيته من أن تؤدي التحديات الأمنية لإجراء الانتخابات بشكل تدريجي.

وأوضح المبروك في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» أن حكومة الوحدة الوطنية الليبية تسعى لتحقيق كل الأهداف التي وضعتها وفي مقدمتها معالجة المشكلات الحياتية للشعب الليبي. وأضاف «كما تعلمون ليبيا طلعت من حرب وثورة، الآن حكومة الوحدة الوطنية تسعى لتحقيق أهدافها، ومعالجة مشكلة الكهرباء والمياه، وجائحة (كورونا)، وكل المشاكل الحياتية». ولفت الوزير الليبي إلى أن الحكومة تسعى في «الفترة المقبلة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية ونتمنى أن نوفق فيها». لكنه استطرد بقوله: «هناك تحديات كبيرة أمام إجراء الانتخابات في موعدها، لكن على الأقل يمكن أن تتم بشكل تدريجي عبر عقد الانتخابات البرلمانية، ومن ثم الرئاسية في السنة القادمة».

المبروك أكد أن تحدي توحيد المؤسسة العسكرية أكبر ما يواجه الحكومة، وقال: «هناك لجنة 5+5 تقوم بمعالجة كل التسويات فيما يتعلق بتوحيد المؤسسة العسكرية، وتسير في خطى جيدة حتى الآن، ونتمنى أن تجرى الانتخابات في أقرب وقت ممكن».

وأشار الوزير الذي كان يتحدث عقب اختتام اجتماعات «البنك الإسلامي للتنمية» في طشقند، إلى أن مشاريع البنك في ليبيا محدودة، رغم أن ليبيا من كبار المساهمين في البنك. وأضاف «ليبيا لديها موارد طبيعية تجعلها لا تحتاج للموارد المالية،.