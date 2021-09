العنوان- طرابلس أكد، مكتب إعلام رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، إطلاق سراح الساعدي معمر القذافي، تنفيذا لأحكام القضاء النافذة. وذكر المكتب، في بيان، أن الإفرج اليوم عن الساعدي معمر القذافي جاء بعد عامين من قرار الإفراج عليه بالتعاون مع مكتب النائب العام وجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة….

