“الدبيبة” يؤكد المضي قدماً في “مشروع التزويج” ووزير الشباب يعلن إطلاق المبادرة رسمياً

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة خلال مؤتمر إطلاق خدمة التقديم الإلكتروني على منحة دعم الزواج، إن منظومة منحة دعم الزواج لا تزال غير مفهومة وقيمتها 40 ألف دينار دون أي قيود أو شروط.
وأكد “الدبيبة” خلال المؤتمر الصحفي على المضي قدماً في هذا الشأن بقوله: “نحتفل اليوم بالبدء الفعلي لمشروع منحة دعم الزواج كما وعدناكم في 5 سبتمبر وممنون جدًا للشباب العاملين والوزراء الذين عملوا ليل نهار للوصول إلى هذه النتيجة.
-وجاء في تصريح “الدبيبة” التأكيد على أن “قيمة المنحة 40 ألف دينار وهي منحة لكل زوجين مقبلين على الزواج وستكون مناصفة بين الشباب والفتيات، من دون أي قيود أو شروط فقط أن يكونوا ليبيين”-حسب وصفه.
-وأضاف الدبيبة أنه وحكومته يسعون إلى تحسين الوضع المعيشي للمواطن الليبي ويعتبرونها خطوة مهمة في مسيرة الحكومة.
ودعا “الدبيبة” خلال كلمته كل الشباب التقنيين “لوضع المنظومة ببرنامج تلفزيوني مفصل لتوضيح طريقة التسجيل واستلام المبالغ، خاصة وأنه تم تجهيزه في فترة بسيطة جدا”-حسب قوله.
وأوضح رئيس الحكومة أنه يتم التسجيل من خلال السجل المدني من خلال عقد الزواج وفي نفس اليوم يدخل في المنظومة لصرف المنحة، واصفاً الخطوة بــ “المشروع” وأنها “نواة للتعاون في كل المؤسسات وتنظيم عمل الحكومة وليبيا إلكترونيا، وهذه عينة جيدة للبدء” وأضاف أن “حتى الشباب الليبيين المتزوجين من الليبيات في الخارج منحتهم محفوظة أيضا”.
وبعد إعلان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة عن مبادرة دعم الزواج للشباب، أعلن وزير الشباب فتح الله الزني -بدوره- عن انطلاق المبادرة رسميا، وفتح منظومة التسجيل.
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