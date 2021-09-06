“الدبيبة” يؤكد المضي قدماً في “مشروع التزويج” ووزير الشباب يعلن إطلاق المبادرة رسمياً

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة خلال مؤتمر إطلاق خدمة التقديم الإلكتروني على منحة دعم ‏الزواج، إن منظومة منحة دعم الزواج لا تزال غير مفهومة وقيمتها 40 ألف دينار دون أي قيود ‏أو شروط.

وأكد “الدبيبة” خلال المؤتمر الصحفي على المضي قدماً في هذا الشأن بقوله: “نحتفل اليوم بالبدء الفعلي لمشروع منحة دعم الزواج ‏كما وعدناكم في 5 سبتمبر وممنون جدًا للشباب العاملين والوزراء الذين عملوا ليل نهار ‏للوصول إلى هذه النتيجة.‏

‏-وجاء في تصريح “الدبيبة” التأكيد على أن “قيمة المنحة 40 ألف دينار وهي منحة لكل زوجين مقبلين على ‏الزواج وستكون مناصفة بين الشباب والفتيات، من دون أي قيود ‏أو شروط فقط أن يكونوا ليبيين”-حسب وصفه.‏

‏-وأضاف الدبيبة أنه وحكومته يسعون إلى تحسين الوضع المعيشي للمواطن الليبي ويعتبرونها خطوة ‏مهمة في مسيرة الحكومة.

ودعا “الدبيبة” خلال كلمته كل الشباب التقنيين “لوضع المنظومة ببرنامج تلفزيوني ‏مفصل لتوضيح طريقة التسجيل واستلام المبالغ، خاصة وأنه تم تجهيزه ‏في فترة بسيطة جدا”-حسب قوله.‏

وأوضح رئيس الحكومة أنه يتم التسجيل من خلال السجل ‏المدني من خلال عقد الزواج وفي نفس اليوم يدخل في المنظومة ‏لصرف المنحة، واصفاً الخطوة بــ “المشروع” وأنها “نواة للتعاون في كل المؤسسات وتنظيم عمل ‏الحكومة وليبيا إلكترونيا، وهذه عينة جيدة للبدء” وأضاف أن “حتى الشباب الليبيين المتزوجين من الليبيات في الخارج ‏منحتهم محفوظة أيضا”.‏

وبعد إعلان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة عن مبادرة دعم الزواج للشباب، أعلن وزير الشباب فتح الله الزني -بدوره- عن انطلاق المبادرة رسميا، وفتح منظومة التسجيل.

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