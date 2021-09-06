صنع الله يؤكد عزمه على استقطاب الشركات العالمية

أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، عزمه على استقطاب الشركات العالمية الكبرى للعمل في البلاد.

ووفق بيان للمركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا، فإن شركة زلاف ليبيا وقعت عقدا مع شركة بتروفاك البريطانية الرائدة في مجال النفط والغاز، لإنشاء التسهيلات السطحية وأنابيب نقل الخام لتطوير حقل إيراون النفطي بحوض مرزق،، هذا وقال صنع الله إن الوزارة ستدعم زلاف حتى تكون من ضمن الشركات الرائدة في مجالها، لافتا إلى أن هذا المشروع سيفتح آفاقا لشركة بتروفاك للعمل في ليبيا في حال تم إنجازه في الوقت المحدد.

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