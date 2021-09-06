موقع إيطالي: الدبيبة متهم بالوصول إلى السلطة بشراء الأصوات وليس هنالك رغبة منه في إجراء الإنتخابات

قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن عدم الاستقرار السياسي في ليبيا والتدفق المستمر للمهاجرين غير الشرعيين إلى إيطاليا، مثّل مشكلة خطيرة لأمن أوروبا على مدار السنوات العشر الماضية.

وأشار بوريل، في تصريحات لصحيفة “كوريري ديلا سيرا” الإيطالية، إلى البيان الختامي للمجلس الأوروبي في 25 يونيو، والذي أكد فيه من جديد التزامه بتحقيق الاستقرار السياسي في ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة، من خلال إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.

ولفتت الصحيفة الإيطالية إلى الخلافات بين الأطراف السياسية حول إجراء الانتخابات التي تم الإعلان عنها كخطوة أساسية في عملية تأمين ليبيا، متوقعة إمكانية تأجيلها عن موعدها المقرر نهاية العام، لاسيما أن القاعدة الدستورية المنظمة للاستحقاق الانتخابي لم يتم الاتفاق عليها حتى اليوم.

وسرد موقع “InsideOver” الإيطالي، أسباب تأجيل الانتخابات الليبية شبه المؤكد، مبينا أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، متهم بالوصول إلى السلطة بشراء الأصوات، كما أنه وفقا للقواعد التي وضعها ملتقى الحوار السياسي، لا يستطيع الدبيبة الترشح للانتخابات المقبلة، ما يفسر عدم رغبته في إجرائها.

وذكر الموقع أن القاعدة نفسها، تنطبق القادة الآخرين مثل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ورئيس ما يسمى “المجلس الأعلى للدولة” الإخواني خالد المشري.

وبيّن الموقع الإيطالي أن هناك بعض النقاط الرئيسية في للاستحقاق المقبل لا تزال بحاجة إلى توضيح؛ منها هل ستكون الانتخابات برلمانية فقط، أم رئاسية أيضا، بالإضافة إلى شروط الترشح، مضيفا أنه لا أحد يعتقد بحل هذه القضايا في الوقت المناسب لإجراء الانتخابات نهاية العام.

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