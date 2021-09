العنوان-طرابلس أكد، رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، على إن بناء الدولة لا يمكن أن يتحقق دون تحقيق المصالحة والعدل وإنفاذ القانون واحترام مبدأ الفصل بين السلطات. وقال الدبيبة، في تغريدة على تويتر، “لا يمكن أن نتقدم للأمام دون تحقيق المصالحة، ولا إقامة الدولة دون تحقيق العدل وإنفاذ القانون…

