“إنفاذ القانون” تزيل التعديات على مسار النهر في منطقة الشويرف

أعلنت الإدارة العامة للعمليات قيام الدوريات التابعة لفرع إنفاذ القانون بتنفيذ حملة أمنية داخل منطقة الشويرف والحساونة، وذلك لمنع التجاوزات والتعديات على مسارات نقل المياه، وكذلك منظومة النهر الصناعي الحساونة.

جاء ذلك في بيان للجهاز على حسابه في الفيسبوك، والذي أكد إزالة العديد من التعديات على مسارات نقل المياه، وذلك بالتعاون مع الكتائب العسكرية والأجهزة الأمنية الأخرى المكلفة بتأمين منظومات ومسارات النهر الصناعي، رفقة دوريات جهاز الشرطة الزراعية، وأعضاء من جهاز النهر الصناعي.

يذكر أن هذه العمليات تعد الأولى من نوعها للجهاز في منطقة الشويرف التي تدار من خلالها منظومة النهر الصناعي عقب الاتفاق الذي تم بين قيادات عسكرية بمباركة اللجنة العسكرية المشتركة في المنطقة، التي تعد خطا فاصلا لوقف إطلاق النار.

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