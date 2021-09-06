أوحيدة: نتوقع عدم حضور الدبيبة لجلسة المساءلة البرلمانية وسيكتفي بالرد كتابيًا

توقع عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، عدم حضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة جلسة المساءلة البرلمانية المقررة بعد غد الثلاثاء، قائلا: “سيكتفي بالرد كتابيًا” على أسئلة النواب.

وأضاف أوحيدة، في مداخلة هاتفية لقناة “ليبيا بانوراما”، الذراع الإعلامية لحزب العدالة والبناء الإخواني، أن الحكومة حتى الآن لم ترد كتابيًا على أسئلة مجلس النواب، مستطردا بأن حضور الدبيبة الجلسة المقبلة كافٍ لاستجوابه حول المبالغ التي صرفها منذ توليه منصبه، كما حذر من عدم حضور الحكومة للمساءلة.

وأفاد بأن تصرفات وأفعال الدبيبة والمغالطات التي قام بها هي التي أجبرت مجلس النواب على استجوابه، مبينا أن رئيس الحكومة أتى بصفقة من جنيف بعدد محدود من أعضاء مجلس النواب أو من أعضاء الحوار السياسي لإرضائهم وليس لإرضاء مناطق ليبيا الجغرافية، على حد قوله.

وذكر أنه تمنى أن يتم تشكيل الحكومة بعيدًا عن الإرضاءات ولكن هذا لم يحدث، قائلا: “تركزت إرضاءات الدبيبة في تشكيل حكومته على من جاءوا به فقط، فأصبحت حكومة 30 نائبا”، مبينا أنه وعد بعض النواب بأن الذي لم تتمثل منطقته فى وزير ستتمثل في وكيل أو غيره، لكنه ضرب بهذه الوعود عرض الحائط.

واختتم بالتأكيد أنه كان على الدبيبة التركيز على حل مشكلة الكهرباء وكورونا وليس على بنية تحتة تحتاج إلى فترة زمنية كبيرة لتنفيذها.

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