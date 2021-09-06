النايض يبحث مع السفير الألماني الجديد سبل إجراء الانتخابات في موعدها

اجتمع صباح اليوم الأحد، عارف النايض، رئيس تكتل إحياء ليبيا، مع سفير ألمانيا الجديد لدى ليبيا، مايكل اوهنماخت.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي للنايض: “تناقش الطرفان بخصوص سبل إنجاح إجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية في موعدها المتفق عليه والمحدد في 24 ديسمبر 2021”.

وأضاف البيان “بحث النايض مع السفير الألماني، أهمية احترام خارطة الطريق المنبثقة من الاجتماعات الدولية الناجحة في (برلين 1) و(برلين 2)، والمتضمنة في قرارات وبيانات مجلس الأمن الأخيرة، احتراما للاستحقاقات الانتخابية للشعب الليبي”.