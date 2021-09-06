منسق اعتصام ميناء السدرة: نطالب الحكومة باستبدال صنع الله بشخصية عادلة وذات كفاءة

قال منسق الاعتصام بميناء السدرة ورأس لانوف حسام الخضر ، إننا “أوقفنا التصدير في ميناء السدرة، وغدا سنوقف التصدير بميناء الهروج، كما أوقفنا العمل بشركة رأس لانوف”.

الخضر، وفي تصريحات لمنصة فواصل، أضاف: أننا “قدمت مطالبا من قبل بأشكال مختلفة، وأرسلنا ممثلين من منطقتنا لمقابلة رئيس مؤسسة النفط ومطالبته بتشغيل أبناء منطقة الهلال النفطي أسوة ببقية المناطق، ولكن لم تكن هناك أي استجابة”.

وتابع: “بعد مطالبتنا المتكررة فوجئنا بتعيين رئيس المؤسسة صنع الله لأشخاص بالمنشٱت النفطية من أبناء المسؤولين وأقربائهم”.

وختم منسق الاعتصام، موضحًا “نتمنى أن يكون صوتنا مسموعا لدى الحكومة، وأن يستبدلوا صنع الله بشخصية ذات كفاءة وموصوفة بالعدل”.

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