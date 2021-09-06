الحويج: خسائر اقتصاد ليبيا الوطني بلغت تريليون دولار

قال وزير الاقتصاد في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، محمد الحويج، إن اقتصاد ليبيا الوطني يعاني من أضرار وخسائر كبيرة.

وأضاف الحويج، في تصريحات صحفية، أن الخسائر قدرت حسب تقارير اللجان المشكلة التابعة للأمم المتحدة بمبلغ تريليون دولار موزعة بين عدة بنود، مشيراً إلى أن من هذه الخسائر، خسائر إقفال النفط التي بلغت 155 مليار دولار، وخسائر التكلفة الاجتماعية والبنية التحتية وإعادة الإعمار بلغت 576 مليار دولار.

وأوضح وزير الاقتصاد، إلى أن اقتصاد ليبيا شهد تكلفة معدات وغيرها بقيمة 69 مليار دولار، لافتاً إلى انخفاض حجم الناتج المحلي الإجمالي من 90 إلى 40 مليار دولار.

وأضاف وزير الاقتصاد أن من خسائر الاقتصاد الليبي أيضاً انخفاض حجم الصادرات مع زيادة كمية الواردات، وتوقف الإنتاج في معظم المشاريع الإنتاجية.

وأكد أن الاقتصاد الوطني شهد انخفاض العملة الليبية أمام العملات الأجنبية، وانخفاض مستوى دخل الفرد وتدني مستوى المعيشة نتيجة التضخم الكبير وزيادة الأسعار الرهيبة، مع ارتفاع نسبة البطالة في ليبيا.

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