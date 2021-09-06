مكافحة المخدرات تضبط 680 قرص “XTC” مهربة من تونس بمنطقة باب بن غشير

أعلنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، الأحد، ضبط 680 قرص من نوع XTC بحوزة شخص ليبي الجنسية.

الإدارة، وفي إيجاز صحفي لها، قالت: “وردت معلومة مصدرية مفادها وجود شخص ليبي الجنسية يقوم بالأتجار بأقراص الهلوسة نوع XTC بمنطقة باب بن غشير”.

وتابعت: “عليه تم تشكيل فريق عمل لمتابعة المعلومة وبعد التأكد من صحة المعلومة تم إعداد كمين محكم بعملية بيع وشراء معه فتم ضبطه متلبساً وبحوزته عدد (680 قرص) من نوع XTC وعند الاستدلال معه اعترف بأنه يتحصل عليها من دولة تونس”.

وأضافت: “اتخذت الإجراءات القانونية من حيث الاختصاص وأحيل إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات”.

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