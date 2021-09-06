وزير المالية: الانتخابات قد تجرى بشكل تدريجي عبر عقد الانتخابات البرلمانية ومن ثم الرئاسية في السنة القادمة

أعرب وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة خالد المبروك، اليوم الإثنين، عن أمله في أن “تتم الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها”، إلا أنه “عبر عن خشيته من أن تؤدي التحديات الأمنية لإجراء الانتخابات بشكل تدريجي”.

المبروك، وفي تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية، قال: “أن حكومة الوحدة الوطنية تسعى لتحقيق كل الأهداف التي وضعتها وفي مقدمتها معالجة المشكلات الحياتية للشعب الليبي”.

وأضاف: “كما تعلمون ليبيا طلعت من حرب وثورة، الآن حكومة الوحدة الوطنية تسعى لتحقيق أهدافها، ومعالجة مشكلة الكهرباء والمياه، وجائحة كورونا، وكل المشاكل الحياتية”.

ولفت الوزير إلى أن الحكومة تسعى في الفترة المقبلة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية ونتمنى أن نوفق فيها، لكنه استطرد بقوله: “هناك تحديات كبيرة أمام إجراء الانتخابات في موعدها، لكن على الأقل يمكن أن تتم بشكل تدريجي عبر عقد الانتخابات البرلمانية، ومن ثم الرئاسية في السنة القادمة”.

المبروك أكد أن “تحدي توحيد المؤسسة العسكرية أكبر ما يواجه الحكومة”، وقال: “هناك لجنة 5+5 تقوم بمعالجة كل التسويات فيما يتعلق بتوحيد المؤسسة العسكرية، وتسير في خطى جيدة حتى الآن، ونتمنى أن تجرى الانتخابات في أقرب وقت ممكن”.

وأشار الوزير الذي كان يتحدث عقب اختتام اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية في طشقند، إلى أن مشاريع البنك في ليبيا محدودة، رغم أن ليبيا من كبار المساهمين في البنك، مضيفاً: “ليبيا لديها موارد طبيعية تجعلها لا تحتاج للموارد المالية”.

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