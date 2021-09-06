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أسعار بيع الأسماك في سوق طرابلس اليوم الاثنين

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

 تواصل بوابة أفريقيا الإخبارية تقديم نشرتها اليومية لأسعار الاسماك من داخل سوق باب بحر لبيع الاسماك بطرابلس. 

وفيما يلي أسعار بيع الاسماك لهذا اليوم الاثنين 6 – 9- 2021

ابوشوكة 20 دينارا للكيلو جرام 

فروج  58 دينارا للكيلو جرام 

قمبري حجم كبير 200 دينار للكيلو جرام 

طنينة 28 دينارا للكيلو جرام 

لامبوكة 27 دينارا للكيلو جرام 

مرجان صنار 28 دينارا للكيلو جرام 

شولة 35 دينارا للكيلو جرام 

دوت 35 دينارا للكيلو جرام 

تن 25 دينارا للكيلو جرام 

تريليا ممتازة 50 دينارا للكيلو جرام

كالامار 65 دينارا للكيلو جرام 

مكرونة 15 دينارا للكيلو جرام

سيبيا 40 دينارا للكيلو جرام 

وراثة تركية 40 دينارا للكيلو جرام 

مغرس 45 دينارا للكيلو جرام

مرجان 28 دينارا للكيلوجرام

سردينة 8 دنانير للكيلو جرام

كوالي 12 دينارا للكيلو جرام 

بوقة 7 دنانير للكيلو جرام  

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بوابة افريقيا الاخبارية

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