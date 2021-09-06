أسعار بيع الأسماك في سوق طرابلس اليوم الاثنين

تواصل بوابة أفريقيا الإخبارية تقديم نشرتها اليومية لأسعار الاسماك من داخل سوق باب بحر لبيع الاسماك بطرابلس.
وفيما يلي أسعار بيع الاسماك لهذا اليوم الاثنين 6 – 9- 2021
ابوشوكة 20 دينارا للكيلو جرام
فروج 58 دينارا للكيلو جرام
قمبري حجم كبير 200 دينار للكيلو جرام
طنينة 28 دينارا للكيلو جرام
لامبوكة 27 دينارا للكيلو جرام
مرجان صنار 28 دينارا للكيلو جرام
شولة 35 دينارا للكيلو جرام
دوت 35 دينارا للكيلو جرام
تن 25 دينارا للكيلو جرام
تريليا ممتازة 50 دينارا للكيلو جرام
كالامار 65 دينارا للكيلو جرام
مكرونة 15 دينارا للكيلو جرام
سيبيا 40 دينارا للكيلو جرام
وراثة تركية 40 دينارا للكيلو جرام
مغرس 45 دينارا للكيلو جرام
مرجان 28 دينارا للكيلوجرام
سردينة 8 دنانير للكيلو جرام
كوالي 12 دينارا للكيلو جرام
بوقة 7 دنانير للكيلو جرام
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