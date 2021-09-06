أسعار بيع الأسماك في سوق طرابلس اليوم الاثنين

تواصل بوابة أفريقيا الإخبارية تقديم نشرتها اليومية لأسعار الاسماك من داخل سوق باب بحر لبيع الاسماك بطرابلس. وفيما يلي أسعار بيع الاسماك لهذا اليوم الاثنين 6 – 9- 2021 ابوشوكة 20 دينارا للكيلو جرام فروج 58 دينارا للكيلو جرام قمبري حجم كبير 200 دينار للكيلو جرام طنينة 28 دينارا للكيلو جرام لامبوكة 27 دينارا للكيلو جرام مرجان صنار 28 دينارا للكيلو جرام شولة 35 دينارا للكيلو جرام دوت 35 دينارا للكيلو جرام تن 25 دينارا للكيلو جرام تريليا ممتازة 50 دينارا للكيلو جرام كالامار 65 دينارا للكيلو جرام مكرونة 15 دينارا للكيلو جرام سيبيا 40 دينارا للكيلو جرام وراثة تركية 40 دينارا للكيلو جرام مغرس 45 دينارا للكيلو جرام مرجان 28 دينارا للكيلوجرام سردينة 8 دنانير للكيلو جرام كوالي 12 دينارا للكيلو جرام بوقة 7 دنانير للكيلو جرام

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا