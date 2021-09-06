ضبط تشكيل عصابي سرق محال بقوة السلاح في بنغازي

ضبط أفراد وحدة التحري والقبض بشرطة النجدة بمديرية أمن بنغازي تشكيل عصابي تخصص في سرقة المحال بقوة السلاح.

تعود بداية الواقعة إلى تلقي الوحدة بلاغات بتعرض محال للسطو من قبل مجهولين يستقلون سيارتين، حسب بيان وزارة الداخلية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

وانتقل رجال الأمن إلى مكان الواقعة لجمع المعلومات اللازمة، ومراجعة كاميرات المراقبة في المكان، ما أسفر عن تحديد هوية الأشخاص المنتمين لهذا التشكيل العصابي، والقبض عليهم بعد إعداد كمين لهم.

وبالتحقيق معهم اعترفوا بما نسب إليهم من تهم، واتخذت الإجراءات القانونية معهم، ثم أحيلوا إلى جهات الاختصاص.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا