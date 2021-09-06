بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاثنين 06 سبتمبر 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاثنين 06 سبتمبر 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة يشهد الطقس أجواء خريفية على أغلب مناطق الشمال تتخللها سقوط أمطار مصحوبة بخلايا رعدية وتشمل مناطق الجنوب الغربي .

رأس إجدير حتى سرت– سهل الجفارة جبل نفوسة :-

• الطقس: مغيم مع احتمال سقوط أمطار متفرقة تصحبها احيانا خلايا من السحب الرعدية على اغلب المناطق خاصة يوم الغد.

• الرياح: شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض المناطق .

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (28- 32) مْ على اغلب المناطق.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

• الطقس: غائم جزئياً مع احتمال سقوط أمطار متفرقة من حين لأخر على المناطق الساحلية .

• الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول مساء اليوم إلى شمالية غربية فشمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (29- 33) مْ على اغلب المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

• الطقس: غائم جزئيا تتكاثر من حين لأخر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة قد تصحبها احيانا خلايا من السحب الرعدية.

• الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38- 43) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

• الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.

• الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38- 40) مْ.

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (19:26).

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:45).