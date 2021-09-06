زيدان: جماعة الإخوان وتركيا تتمسكان بالميليشيات كونها إحدى أدواتهما الرئيسية لاستمرار مشروعهما في ليبيا

توقع الباحث في الشؤون الأمنية فرج زيدان أن “يضغط الأتراك سريعاً على الحكومة لترضية الإرهابي المعاقب دوليا صلاح بادي والمتحالفين معه داخل وخارج مصراتة، وأي قيادي آخر لديه الاعتراضات ذاتها أو الشعور بالتهميش من قبل تركيا ستتم ترضيته بمنح المناصب أو الأموال أملاً في إخفاء أصواتهم”.

زيدان، وفي تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية، رأى أن الطرفين “يعرفان جيداً أن أي استنزاف في صفوفهما سيصب لصالح الجيش الوطني الذي يمثل الطرف الآخر في المعادلة”.

وانتقد زيدان “عدم تقديم دعم دولي كاف” للجنة العسكرية المشتركة “5+5” لتنفيذ الترتيبات الأمنية لخريطة الطريق، ومن بينها حل الميليشيات ونزع سلاحها وضم من تنطبق عليه الشروط القانونية للمؤسسات الأمنية والمدنية.

ولفت إلى أن “هذا المسار يحتاج لدعم كبير، فالميليشيات تتمسك بمواقعها وتيار الإسلام السياسي ومن خلفه تركيا يتمسكان بها، كونها إحدى أدواتهما الرئيسية لاستمرار مشروعهما في ليبيا”.

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