الإفراج عن الساعدي القذافي بعد سجن 7 سنوات

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في بيان صحفي نشرته اليوم عن إخلاء سبيل الساعدي القذافي، نجل معمر القذافي، تطبيقاً لقرار الإفراج الصادر بحقه قبل عامين.

وذكر محمد حمودة، الناطق الرسمي باسم حكومة الوحدة الوطنية، في تصريحات صحفية أن قرار الإفراج خطوة من شأنها الدفع نحو المصالحة الوطنية ونسيان الماضي.

يذكر أن الساعدي القذافي قد فر أثناء ثورة فبراير 2011 إلى النيجر، إلا أن السلطات في النيجر قامت بتسليمه للسلطات الليبية عام 2014 ليسجن من وقتها حتى تاريخ خروجه اليوم.

وحال خروجه، غادر الساعدي البلاد متوجها نحو تركيا على متن طائرة خاصة.

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