الإفراج عن الساعدي القذافي بعد سجن 7 سنوات

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في بيان صحفي نشرته اليوم عن إخلاء سبيل الساعدي القذافي، نجل معمر القذافي، تطبيقاً لقرار الإفراج الصادر بحقه قبل عامين.
وذكر محمد حمودة، الناطق الرسمي باسم حكومة الوحدة الوطنية، في تصريحات صحفية أن قرار الإفراج خطوة من شأنها الدفع نحو المصالحة الوطنية ونسيان الماضي.
يذكر أن الساعدي القذافي قد فر أثناء ثورة فبراير 2011 إلى النيجر، إلا أن السلطات في النيجر قامت بتسليمه للسلطات الليبية عام 2014 ليسجن من وقتها حتى تاريخ خروجه اليوم.
وحال خروجه، غادر الساعدي البلاد متوجها نحو تركيا على متن طائرة خاصة.
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