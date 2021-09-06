بالصور..نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا ليوم الاثنين (06/09/2021 )

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09:عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد.

التحذير:. ريح بحري الى برانى نشط بعد ظهر يوم الغد على الساحل الممتد من الخليج الى بنغازي تصل سرعتها الى (25)عقدة .

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء صافية الى قليلة السحب تتكاثر من مساء اليوم ويوم الغد مع سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا رعدية.

• الريح شرش الى بحري يتحول الى برانى يوم الغد على ساحل سرت سرعته مـا بين (05– 20) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح مابين (0.25–1.25( متر.

• البحر خفيف الموج ويكون هادئ اليوم على ساحل سرت.

• درجة حرارة سطح البحر( 27-28 ) مْ.

• الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة إثناء سقوط المطر .

الساحل من الخليج إلى طبرق:

• السماء صافية الى قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا رعدية على الممتد من ساحل الخليج الى بنغازي.

• الريح شرش الى بحري يتحول الى برانى خاصة على الساحل الممتد من بنغازي الى طبرق سرعته مابين (05– 20) عقدة ويصل الى (25) عقدة بعد ظهر الغد على الساحل الممتد من الخليج الى المرج .

• ارتفاع الموج يتراوح مابين (0.50–2.50) متر.

• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

• درجة حرارة سطح البحر( 27-28 ) مْ.

الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة إثناء سقوط المطر.