اليسير: التغلغل التركي بالمشهد الليبي يسعى لإنتاج طبقة جديدة من العملاء

رأى رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالمؤتمر الوطني المنتهية ولايته عبد المنعم اليسير، أن تهميش تركيا لبعض القيادات الميليشياوية الهدف منها التخلص من بعض هذه المجموعات، خصوصاً تلك التي لا تدين لها بالولاء، عبر استنزاف قواها في الصراعات والمواجهات التي تنشب بينها”.

اليسير، وفي تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط اللندنية، قال: “خطورة التغلغل التركي بالمشهد الليبي المستمر منذ سنوات وحتى الآن، وتحديداً في المنطقة الغربية، يؤسس مع الأسف لإنتاج طبقة جديدة من العملاء للانتشار في مفاصل الدولة كافة”.

وأضاف: أن “تركيا باتت تعتمد الآن على شخصيات عسكرية بعينها في غرب البلاد وتقدمها للمجتمع الدولي باعتبارها القيادات العسكرية للدولة الليبية. ويمتلكون عناصر وأتباعاً كثيرين”.

ورأى أن “تصريحات الإرهابي المعاق دولياً صلاح بادي الأخيرة ربما ليست إلا انعكاساً لقناعته بأنه وغيره من القيادات المسلحة في طريقهم للإقصاء من المشهد بشكل تام”.

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