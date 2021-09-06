الشرق الأوسط: بوادر أزمة بين تركيا وميليشيات في طرابلس

سلط تقرير إخباري نشرته جريدة الشرق الأوسط اللندنية، على تصريحات قائد ميليشيا “لواء الصمود” في غرب البلاد صلاح بادي التي انتقد فيها “هيمنة تركيا على القرار في العاصمة”، مؤشراً على وجود أزمة في علاقة أنقرة ببعض الفصائل المسلحة التي شاركت في حرب طرابلس. لكنهم توقعوا مسارعة تركيا لاسترضائه خوفاً من تزايد المنقلبين عليها.

ورأى عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب علي التكبالي، أن بادي “لا يمثل إلا حلقة من سلسلة كبيرة لقيادات ميليشياوية تعتمد على تركيا في التسليح والتدريب والتمويل أحياناً، بل والارتقاء لمواقع السلطة عبر الضغط على الحكومة الموجود بالعاصمة”.

وقال التكبالي إن “من الواضح أن بادي يعاني حالياً تهميشاً تركياً، فلم يعد يكلف بأي مهمة، ولم يدفع به لتولي قيادة جهاز أمني بالعاصمة أو الدولة عموماً مثلما تحقق لنظرائه من قيادات غرب البلاد، وبالتالي وجه انتقادات إلى تركيا في محاولة للتذكير بوضعه وما يعتبره تاريخاً نضالياً”.

وكان بادي ذكر في تصريح له أن تركيا أصبحت “تسيطر على كل شيء بغرب البلاد حتى على السياسة الخارجية”، الأمر الذي دفع الباحث في الشؤون الأمنية فرج زيدان إلى القول باحتمالية مسارعة تركيا والقيادات الميليشياوية لإزالة أسباب التوتر تخوفاً من أن يصب الأمر في مصلحة “الجيش الوطني”.

وتوقع زيدان أن “يضغط الأتراك سريعاً على الحكومة لترضية بادي والمتحالفين معه داخل وخارج مصراتة، وأي قيادي آخر لديه الاعتراضات ذاتها أو الشعور بالتهميش من قبل تركيا ستتم ترضيته بمنح المناصب أو الأموال أملاً في إخفاء أصواتهم”.

ورأى أن الطرفين “يعرفان جيداً أن أي استنزاف في صفوفهما سيصب لصالح الجيش الوطني الذي يمثل الطرف الآخر في المعادلة”.

وأدرج اسم بادي في قائمة العقوبات الدولية “لمحاولته المستمرة تقويض عملية التوصل إلى حل سياسي في ليبيا من خلال دعمه للعمل المسلح”.

وانتقد زيدان “عدم تقديم دعم دولي كاف” للجنة العسكرية المشتركة “5+5” لتنفيذ الترتيبات الأمنية لخريطة الطريق، ومن بينها حل الميليشيات ونزع سلاحها وضم من تنطبق عليه الشروط القانونية للمؤسسات الأمنية والمدنية.

ولفت إلى أن “هذا المسار يحتاج لدعم كبير، فالميليشيات تتمسك بمواقعها وتيار الإسلام السياسي ومن خلفه تركيا يتمسكان بها، كونها إحدى أدواتهما الرئيسية لاستمرار مشروعهما في ليبيا”.

في المقابل، يطرح عضو “المؤتمر الوطني” السابق عبد المنعم اليسير، رؤية مغايرة لتهميش تركيا لبعض القيادات الميليشياوية، إذ رأى أنها “تهدف إلى التخلص من بعض هذه المجموعات، خصوصاً تلك التي لا تدين لها بالولاء، عبر استنزاف قواها في الصراعات والمواجهات التي تنشب بينها”.

وقال اليسير إن “خطورة التغلغل التركي بالمشهد الليبي المستمر منذ سنوات وحتى الآن، وتحديداً في المنطقة الغربية، يؤسس مع الأسف لإنتاج طبقة جديدة من العملاء للانتشار في مفاصل الدولة كافة”.

وأضاف أن “تركيا باتت تعتمد الآن على شخصيات عسكرية بعينها في غرب البلاد وتقدمها للمجتمع الدولي باعتبارها القيادات العسكرية للدولة الليبية، ويمتلكون عناصر وأتباعاً كثيرين”.

ورأى أن تصريحات بادي الأخيرة “ربما ليست إلا انعكاساً لقناعته بأنه وغيره من القيادات المسلحة في طريقهم للإقصاء من المشهد بشكل تام”.

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