وصول الساعدي القذافي على متن طائرة خاصة إلى إسطنبول

أنقرة 6 سبتمبر 2021 (وال) وصلت طائرة الساعدي القذافي، نجل الرئيس الليبي السابق، ليل الأحد، إلى تركيا بعد الإفراج عنه رسميا.

وذكرت مصادر بحسب “وكالة سبوتنيك”، أن الطائرة وصلت، في وقت متأخر من ليل الأحد، إلى إسطنبول التركية.

وفي وقت سابق، قالت إن “الساعدي غادر ليبيا عبر طائرة متجهة إلى إسطنبول”.

وأضاف أن “عملية الإفراج جاءت بناء على جهود رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة خلال اجتماع مع قبيلة القذافي بشأن الاتفاق للإفراج على الساعدي وتوجهه إلى تركيا، وذلك تنفيذا لحكم براءة من التهم المنسوبة إليه”.

وقالت الحكومة الليبية ـ في بيان ـ إنها أفرجت عن الساعدي القذافي وسلمته إلى عائلته.

وكان النائب العام الليبي، الصديق الصور، قد قال في تصريحات ‏سابقة أن الساعدي القذافي بريء أمام القضاء، وبانتظار ‏تنفيذ الحكومة حكم البراءة.

وكان محامي عائلة القذافي قد قال في تصريحات سابقة، إن عائلة القذافي ‏لن تمهل كثيرا السلطات الحالية، لتنفيد أحكام القضاء التي تبرئ ‏الساعدي القذافي، قبل ملاحقتهم ورفع القضايا ضدهم محليا ‏ودوليا‎. (وال ـ أنقرة) ك و

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