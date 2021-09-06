التكبالي: تركيا تقيم قاعدة بحرية في زوارة وصلاح بادي يعاني حالياً تهميشاً تركياً

رأى عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب علي التكبالي، أن “الإرهابي المعاقب دوليا صلاح بادي لا يمثل إلا حلقة من سلسلة كبيرة لقيادات ميليشياوية تعتمد على تركيا في التسليح والتدريب والتمويل أحياناً، بل والارتقاء لمواقع السلطة عبر الضغط على الحكومة الموجود بالعاصمة”.

التكبالي، وفي تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” أضاف: “من الواضح أن بادي يعاني حالياً تهميشاً تركياً، فلم يعد يكلف بأي مهمة، ولم يدفع به لتولي قيادة جهاز أمني بالعاصمة أو الدولة عموماً مثلما تحقق لنظرائه من قيادات غرب البلاد، وبالتالي وجه انتقادات إلى تركيا في محاولة للتذكير بوضعه وما يعتبره تاريخاً نضالياً”.

وتابع: “تركيا تقيم قاعدة بحرية في زوارة، ولها خمس قواعد جوية وبحرية أخرى”.

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