الحويج: خروج المحتجزين بعد السنوات العجاف بداية مصالحة شاملة

عبدالله الزائدي ــ بوابة افريقيا الاخبارية |

06 September, 2021

وصف رئيس حركة المستقبل الليبية عبدالهادي الحويج، الإفراج عن الساعدي القذافي بالبداية نحو مصالحة لا تقوم على المغالبة.

وقال الحويج في تغريدة على حسابه بموقع تويتر “خروج المحتجزين بعد كل هذه السنوات العجاف، بداية نحو مصالحة شاملة لا تقوم على المغالبة، والاقصاء، والتشفي”.

واشار الحويج في تغريدته إلى خطوات رأي أهميتها بعد قرار الإفراج قائلا “خطوة مهمة وعلى الليبيين تصميم نموذج لشكل المصالحة التي يجب أن تكون، يستكمل خطوات ما بعد الإفراج عبر آليات جبر الضرر وضمانات عدم العودة وحفظ الذاكرة والعمل معا نحو سلام الشجعان”.