مكافحة الأمراض: تسجيل 1.379 إصابة بفيروس كورونا و20 وفاة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 1.379 إصابة بفيروس كورونا، أمس الأحد، و1.902 حالة تعافٍ، و20 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح المركز، في تحديثه اليومي، أن مختبراته استقبلت 6.087 عينةً، أظهرت التحاليل المعملية لها، سلبية 4.708 عينة، فيما تأكدت إصابة 1.379 عينة إيجابية، منها 1.131 جديدة و248 مخالطة، بنسبة حالات موجبة 22.6%.

وبذلك؛ ارتفع عدد الإصابات المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء في البلاد، إلى 316 ألفًا و797 إصابة، منها 83 ألفًا و259 حالة نشطة، بينما تعافى 229 ألفًا و195 حالة، وسجّل المركز 4.343 حالة وفاة.

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